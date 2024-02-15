Самокатчик обвинил блогера на Porsche в наезде в Алматы (видео)

Житель Алматы заявил, что сотрудница банка и известный блогер сбила его на авто, когда он ехал на самокате. Женщина это отрицает. В полиции прокомментировали ситуацию, передает сайт телеканал КТК.

Алматинец Владимир Пакалин сейчас может передвигаться только на костылях или с чьей-то помощью. Мужчина, по его словам, летом на самокате попал в ДТП и получил серьезную травму.

"Загорелся зеленый сигнал светофора, мы поехали по велосипедной дорожке. Мы едем прямо по велосипедной дорожке, и, не глядя ни на меня, ни на кого, поворачивает Porsche. Девушка поворачивает, я ей кричу: "Девушка, вы куда?!".

Я даже начал останавливать самокат, но она угол поворота берет очень большой - и здесь столкновение, удар в начальную переднюю часть - и меня тащит по машине. В больнице поставили диагноз "перелом шейки бедра", - поделился мужчина.

Как передает телеканал, ДТП случилось еще в июле на улице Шевченко. По словам Владимира, после удара водитель сразу уехал с места аварии, даже не снизив скорость.

Произошедшее зафиксировала камера наблюдения. Но по видео сложно сказать, действительно ли было столкновение автомобиля и самоката.

Как рассказал пострадавший, ссылаясь на материалы дела, машина принадлежит сотруднице банка. Кроме того, она известный блогер.

Сама женщина не отрицает, что в тот день ездила на своей машине по городу, проезжала и указанный перекресток. Однако настаивает: ни в каких авариях не участвовала.

"Для меня тот день был обычным днем. Никаких ДТП со мной не происходило. Я буквально, как только мне поступил звонок из управления полиции, побежала сразу туда, на место происшествия, посмотреть: там делали бордюры, территория была огорожена, и на дороге были ямы.

Соответственно, я думаю, что он упал самостоятельно, но при этом, так как я проезжала мимо, возможно, решил обвинить меня. Мы ждем всех экспертиз", - заявила водитель Динара Арслан.

Полиция начала досудебное расследование по двум статьям: "Нарушение правил дорожного движения" и "Оставление места ДТП". Сейчас полицейские ждут результатов экспертизы.

"Уже проведено три экспертных исследования. В настоящее время назначена судебно-медико-криминалистическая экспертиза, по результатам чего материалы производства, согласно требованиям статьи 300 УПК РК, будут направлены в прокуратуру и далее - в суд, для принятия решения", - сообщили в департаменте.

Самому Владимиру сделали две сложные операции. Скоро должны провести третью - установить эндопротез. Затем мужчина планирует подать документы на получение инвалидности.

Сейчас же алматинец требует привлечь виновных к ответственности и намерен подать иск о возмещении ущерба.

Источник: КТК

Согласно информации на платформе госорганов Gov.kz, нарушение водителем транспортных средств ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, влечет штраф в размере 20 МРП (74 тыс. тенге) или лишение прав на срок до 6 месяцев.

То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере 40 МРП (147 тыс. тенге) или лишение прав на срок до 9 месяцев.

Оставление водителем места ДТП при нарушении ПДД, участником которого он являлся, влечет штраф в размере 50 МРП (184 тыс. тенге) либо лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

Если это сделал водитель без прав (в том числе лишенный их), то размер штрафа составит 100 МРП (369 тыс. тенге) либо административный арест на 30 суток.

Лицо, оставившее место ДТП в связи с оказанием медицинской помощи пострадавшему, освобождается от ответственности.