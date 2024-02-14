Ребенку стало плохо во время перелета: остановки сердца не было, заявили во FlyArystan

Сертификат на бесплатный перелет подарили врачу, оказавшему первую помощь ребенку во время полета из Алматы в Уральск, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу FlyArystan.

Ранее сообщалось, что 11 февраля на борту рейса Алматы – Уральск ребенку стало плохо, произошла остановка дыхания и сердцебиения. К счастью, на борту в этот момент оказался врач – он провел оценку состояния ребенка и реанимировал его. Как только самолет прилетел в Уральск, маленького пациента передали бригаде скорой медицинской помощи.

Данный случай произошел на борту FlyArystan. Представители авиакомпании прокомментировали произошедшее.

"FlyArystan выражает искреннюю признательность пассажирам, отозвавшимся на объявление экипажа о необходимости врачебной помощи на борту самолета, выполнявшего 11 февраля 2024 года рейс КС7169 из Алматы в Уральск.

Врачу, оказавшему медицинскую помощь нашему маленькому пассажиру, авиакомпания предоставит сертификат на бесплатный авиаперелет в знак благодарности", – говорится в ответе.

Наряду с этим в пресс-службе FlyArystan отметили, что остановки дыхания или сердца не было.

"На основании отчета экипажа у ребенка не останавливалось дыхание и сердце, он не терял сознание.

FlyArystan желает крепкого здоровья своему маленькому пассажиру и благодарит экипаж и неравнодушных пассажиров за профессионализм и помощь в оказании первой медицинской помощи на борту", – заявили представители FlyArystan.

Напомним, в июне прошлого года во время перелета из Астаны в Актау на борту самолета стало плохо одной из пассажирок – во время сильной турбулентности она потеряла сознание. Жизнь женщине спас летевший тем же рейсом врач.

В мае 2023 года возвращавшиеся из командировки медики из Костаная спасли жизнь пассажирке, у которой внезапно произошла остановка сердца.

В марте 2021 года врач из Турции сделал искусственное дыхание и массаж сердца младенцу, который перестал дышать во время перелета. Благодаря этому малыша удалось спасти.