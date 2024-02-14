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За медленный интернет наказали операторов в Костанайской области

Опубликовано:

Медленный интернет
Медленный интернет. Фото: Jasmin Merdan/Getty Images

В Рудном прокурорами выявлены нарушения качества доступа к интернету и скорости загрузки данных на улицах города, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Костанайской области.

Как сообщается на официальном сайте областной прокуратуры, в Рудном установлены нарушения качества доступа к интернету в технологиях 3G/4G и скорости загрузки данных на улицах города.

"По акту прокурорского надзора операторы связи привлечены к административным штрафам на общую сумму более 10 млн тенге, а также в их адрес внесены предписания об устранении нарушений", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что мобильными операторами в Рудном были установлены дополнительные антенны и устройства для улучшения качества связи, тем самым защищены права 103 тысяч абонентов сотовой связи.

Осенью прошлого года сообщалось о том, что многие граждане Казахстана недовольны качеством интернета и сотовой связи. Как рассказали тогда в Минторге, количество жалоб увеличилось в 2,5 раза.

В феврале этого года проблемы с качеством связи в Казахстане прокомментировали операторы.

Также в начале года сообщалось о том, что за предоставление некачественных услуг связи сотовые операторы в Казахстане по итогам прошлого года оштрафованы на сумму свыше 3 миллиардов тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060861-za-medlennyy-internet-nakazali-operatorov-svyazi-v-rudnom/

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