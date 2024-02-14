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Фальшивый сайт министерства финансов Казахстана появился в Сети

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Ноутбук с открытым сайтом электронного правительства
Ноутбук. Иллюстративное фото: ortcom.kz

В Сети появился сайт, якобы принадлежащий министерству финансов РК. Фактчекеры предупреждают - это очередная уловка мошенников, передает Stopfake.kz.

Как сообщается на портале, сайт открывается по ссылке, размещенной в Instagram. На странице указано, что ресурс принадлежит казахстанскому Минфину. Здесь размещено объявление о компенсации от 3 млн тенге, которую якобы можно было получить до 11 февраля 2024 года. Чтобы узнать сумму выплаты, пользователю нужно ввести свой ИИН.

Фактчекеры предупреждают: фальшивый сайт создали мошенники.

"Портал, где рассказывается о выплатах, имеет домен .com. Это не может быть официальной страницей казахстанского ведомства, так как все сайты государственных органов находятся в казахстанской доменной зоне — .kz", - говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-служба Министерства финансов РК подтвердила, что ведомство не имеет никакого отношения к поддельному сайту. Фишинговая ссылка ведет на веб-ресурс, созданный в мошеннических целях. Размещенная там информация о компенсациях не соответствует действительности.

В ведомстве просят казахстанцев быть предельно осторожными и не оставлять личные данные на сомнительных ресурсах. Стоит доверять только проверенной информации, которая размещается на официальном портале ведомства.

"Сообщение о компенсации от имени Министерства финансов РК – фальшивка, не нужно переходить по ссылке и делиться личной информацией на данном сайте", - обратились фактчекеры к казахстанцам.

Фальшивый сайт Минфина РК
Фальшивый сайт Минфина РК. Скриншот: stopfake.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060826-falshivyy-sayt-ministerstva-finansov-kazahstana-poyavilsya-v-seti/

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