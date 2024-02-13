Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанка хотела попасть в тюрьму на свидание, подделав свидетельство о браке

Опубликовано:

Женщина держит мужчину за руку
Мужчина и женщина. Иллюстративное фото: Liderina / Getty Images

В ВКО казахстанку заподозрили в предоставлении фальшивого свидетельства о браке. Оно было необходимо для длительного свидания, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в исправительных колониях на длительные свидания, которые длятся несколько дней, пускают только близких родственников.

"Однако 35-летняя женщина решила проявить хитрость и подделала свидетельство о заключении брака", - отметили в МВД.

Фальшивку изъяли и направили на экспертизу.

"Обманщица предъявила сотрудникам одного из пенитенциарных учреждений Усть-Каменогорска свидетельство о браке. Однако бдительные сотрудники быстро увидели следы подделки. Сама женщина отказалась дать пояснения по данному факту", - прокомментировала официальный представитель ДУИС области Салтанат Ожиканова.

В начале года сообщалось, что три иностранца, предъявившие поддельные документы Франции и Греции, были задержаны в аэропорту Алматы. Сами фальшивые паспорта были изъяты. В отношении двух лиц начато досудебное расследование, одного иностранного гражданина депортировали.

Ранее жительницу Экибастуза заподозрили в подделке медицинского диплома по специальности "Лечебное дело", якобы выданного Карагандинским областным высшим сестринским колледжем. Подозрения закрались при ее приеме на работу в качестве медсестры.

Отметим, что по ч.3 ст.385 УК РК, использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до 160 МРП (590 720 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060773-kazahstanka-hotela-popast-v-tyurmu-na-svidanie-poddelav-svidetelstvo-o-brake/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.