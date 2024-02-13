Казахстанка хотела попасть в тюрьму на свидание, подделав свидетельство о браке

В ВКО казахстанку заподозрили в предоставлении фальшивого свидетельства о браке. Оно было необходимо для длительного свидания, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в исправительных колониях на длительные свидания, которые длятся несколько дней, пускают только близких родственников.

"Однако 35-летняя женщина решила проявить хитрость и подделала свидетельство о заключении брака", - отметили в МВД.

Фальшивку изъяли и направили на экспертизу.

"Обманщица предъявила сотрудникам одного из пенитенциарных учреждений Усть-Каменогорска свидетельство о браке. Однако бдительные сотрудники быстро увидели следы подделки. Сама женщина отказалась дать пояснения по данному факту", - прокомментировала официальный представитель ДУИС области Салтанат Ожиканова.

В начале года сообщалось, что три иностранца, предъявившие поддельные документы Франции и Греции, были задержаны в аэропорту Алматы. Сами фальшивые паспорта были изъяты. В отношении двух лиц начато досудебное расследование, одного иностранного гражданина депортировали.

Ранее жительницу Экибастуза заподозрили в подделке медицинского диплома по специальности "Лечебное дело", якобы выданного Карагандинским областным высшим сестринским колледжем. Подозрения закрались при ее приеме на работу в качестве медсестры.

Отметим, что по ч.3 ст.385 УК РК, использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до 160 МРП (590 720 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.