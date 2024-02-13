Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Преподавателя благотворительного фонда обвинили в избиении 15-летнего ученика в Алматы

Опубликовано:

Скорая помощь едет по улице
Скорая помощь. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы преподавателя благотворительного фонда обвинили в избиении 15-летнего ученика, который сейчас находится в больнице, передает телеканал Almaty.tv.

Как сообщает телеканал, поводом для инцидента стал, по словам матери, отказ мальчика выполнять задания из-за плохого самочувствия. Однако учитель не поверил ему и обвинил в нежелании учиться молитве, а юноша выбежал на улицу босиком, едва не попав под машину, говорится в сюжете.

"Оттуда мой сын прямо сбежал. Этот учитель догнал его и бил моего сына до такого состояния, что он даже получил сотрясение мозга. Он лежит в городской больнице в отделении нейрохирургии", - приводит телеканал слова матери.

Пострадавшего доставили в больницу, где тот рассказал подробности инцидента - ему несколько дней нездоровилось, из-за чего он вел себя пассивно, а учитель обвинил его в халатном отношении к учёбе.

Врачи отмечают, что у парня - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и параорбитальная гематома левого глаза. В больнице ему предстоит провести неделю, затем в течение месяца - принимать лекарства и обследоваться по месту жительства, рассказал руководитель службы поддержки пациентов и внутренней экспертизы городского центра детской неотложной медицинской помощи Курметбек Тохтар.

Между тем, корреспонденты отправились в сам благотворительный фонд, чтобы поговорить с администрацией заведения, но наткнулись на наглухо запертые двери. Охрана решила не пускать журналистов.

Полиция уже ведет расследование по делу. Назначена экспертиза. В полиции отметили, что мальчик является воспитанником благотворительного фонда, расположенного в Турксибском районе.

"Юноша пояснил, что у него произошел конфликт с одним из настоятелей, учителей данного благотворительного фонда, который в ходе данного конфликта нанес ему телесные повреждения. Напомним, ранее благотворительный фонд в поле зрение полиции и других специальных служб уже попадал", - говорит официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек в комментарии телеканалу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060772-prepodavatelya-blagotvoritelnogo-fonda-obvinili-v-izbienii-15-letnego-uchenika-v-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.