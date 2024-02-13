Собака напала на ребенка в Астане: хозяин заплатит больше полумиллиона тенге
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Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Астаны рассмотрел дело о нападении собаки на ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на горсуд.
Законный представитель несовершеннолетней с иском о возмещении морального вреда и материального ущерба обратился в судебные органы.
Отмечалось, что собака напала на девочку. Ребенок пострадал и проходил лечение в стационаре.
Владелец собаки был привлечен к административной ответственности.
"Суд в защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего ребенка провел примирительную процедуру, стороны пришли к миру, ответчик добровольно согласился возместить моральный вред в сумме 300 тыс. тенге, материальный ущерб 200 тыс. тенге и судебные расходы по оплате помощи представителя в течение двух месяцев", - говорится в сообщении.
В результате, судом было утверждено медиативное соглашение.
Напомним, что в конце 2023 года стая бродячих собак напала на школьника в Алматинской области. В акимате отметили, что никаких жалоб или обращений со стороны подростка на видео не поступало в медицинские учреждения. Тем не менее ветеринары провели работы по отлову бродячих собак в Талгаре.
А в ноябре собака напала на семилетнюю девочку в Усть-Каменогорске. Мать пострадавшей сообщила об этом в соцсетях, а после - обратилась в полицию. Пострадавшей девочке потребовалась помощь врачей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060613-sobaka-napala-na-rebenka-v-astane-hozyain-zaplatit-bolshe-polumilliona-tenge/