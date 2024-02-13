Актюбинка заблудилась на старом кладбище и едва не погибла

Жительница Актюбинской области едва не погибла, заблудившись в непогоду на старом кладбище. Ее нашла поисковая собака, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, в 21:40 на пульт спасателей поступило сообщение, что 65-летняя женщина потерялась на территории старого кладбища и едва не замерзла.

Спасательная группа в составе четырех человек, 1 единицы техники и кинолога тут же направились на кладбище. Найти пропавшую горожанку удалось поисковой собаке по клике Сальма.

От медицинской помощи женщина отказалась. Ее передали родственникам.

Напомним, в конце января в Атырауской области пропавшего мужчину нашли мертвым возле кладбища. Его искали почти две недели.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично прийти в ближайшее отделение. Информация, которую следует предоставить стражам порядка:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.