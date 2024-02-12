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Замакима в Акмолинской области получил арест за езду в пьяном виде

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Мужчина управляет автомобилем
Салон автомобиля. Иллюстративное фото: Catherine Falls Commercial / Getty Images

Заместитель акима Зерендинского района в Акмолинской области лишен права управлять авто на ближайшие 7 лет, а также арестован на 15 суток, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на сайте облсуда, в отношении заместителя акима Зерендинского района Акмолинской области рассмотрено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.608 Кодекса об административных правонарушениях.

"Судом установлено, что "Б." в состоянии алкогольного опьянения средней степени управлял автомашиной и был остановлен сотрудниками полиции. Постановлением суда "Б." назначен административный арест на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на 7 лет", - говорится в сообщении суда.

Отмечается, что суд также вынес частное постановление в адрес акима области о допущении его подчиненными правонарушения. Судебные акты не вступили в законную силу.

Добавим, согласно части 1 статьи 608 КоАП РК, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Ранее сообщалось о том, в Кокшетау мужчину арестовали на 15 суток за пьяную езду. Оказалось, он является акимом одного из сельских округов Тайыншинского района СКО.

Также в социальных сетях ранее появилась информация о задержании акима поселка имени Г.Мустафина за нетрезвое вождение. Оказалось, что в 2018 году чиновник уже попадал в аналогичный скандал.

В СКО акима Кырымбетского сельского округа района имени Габита Мусрепова Жанар Искакову задержали за управление авто в нетрезвом виде. Ее дисциплинарное дело рассмотрели на заседании Совета по этике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060562-zamakima-v-akmolinskoy-oblasti-poluchil-arest-za-ezdu-v-pyanom-vide/

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