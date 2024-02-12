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Появились подробности массовых задержаний сотрудников ЦОНов на юге Казахстана

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Задержаны руководители и сотрудники ЦОНов
Задержание. Кадр из видео: polisia.kz

Сегодня прошли задержания руководителей и сотрудников ЦОНов по подозрению в незаконной выдаче водительских удостоверений. В ГК "Правительство для граждан" рассказали о ситуации, передает NUR.KZ.

Как сообщила пресс-служба компании, задержание подозреваемых руководителей и должностных лиц центров обслуживания населения проводилось по данным, предоставленным правоохранителям службой безопасности государственной корпорации.

"Служба безопасности НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в ходе проверочных мероприятий выявила факты незаконной выдачи водительских удостоверений. 14 сентября 2023 года сотрудниками внутренней безопасности были переданы подтверждающие документы в правоохранительные органы", - сообщали в госкорпорации.

На данный момент в рамках уголовного дела идет обыск и изъятие вещественных доказательств. Все остальные детали в рамках расследования не могут быть разглашены.

"Госкорпорация в рамках своей компетенции на постоянной основе проводит мероприятия по пресечению правонарушений среди сотрудников", - отметили в пресс-службе.

Напомним, сегодня в Жамбылской области стражами порядка пресечена деятельность преступной группы, состоящей из числа жителей южных регионов страны, в частности Жамбылской, Туркестанской областей, городов Алматы и Шымкент.

По данным полиции, в преступную схему входили сотрудники ЦОНов и так называемые "помогайки", которые занимались поиском клиентов из вышеуказанных регионов, желающих получить водительские удостоверения, которые впоследствии оформлялись и выдавались в центрах обслуживания населения Тараза.

Сообщается, что установлено 35 фактов незаконной выдачи водительских удостоверений.

Напомним, что осенью работников ЦОНов хотели приравнять к госслужащим. Это объяснялось тем, чтобы, в случае совершения правонарушений, предусмотренных действующим законодательством, сотрудники госкорпорации несли ответственность как приравненные к уполномоченным на выполнение государственных функций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060554-zaderzhanie-v-tsonah-na-yuge-kazahstana-v-goskorporatsii-rasskazali-podrobnosti/

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