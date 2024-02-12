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Нападения на медработников: Минздрав инициирует поправки в Уголовный кодекс

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Мужчина хватает водителя скорой
Мужчина хватает водителя скорой. Кадр из видео: instagram.com/tirazh.kz

В связи с участившимися случаями нападения на медработников в Казахстане, Минздрав инициирует поправки в Уголовный кодекс, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В последнее время стали все чаще происходить инциденты с нападением на медицинских работников.

Министерство здравоохранения считает эти действия против людей, которые находятся при исполнении служебных обязанностей, совершенно антигуманными и противоправными, и намерено усиливать защиту медицинского персонала, используя инструменты законодательного поля", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Минздравом будут повторно инициированы поправки, направленные на введение отдельной нормы в Уголовный кодекс, которые предусматривают уголовную ответственность за нападение на медицинских работников в ходе исполнения служебного долга.

"Предлагаемые нормы призваны значительно усилить защиту медицинского персонала, подчеркивая важность уважения к их профессиональным обязанностям.

В ближайшее время подготовленные законодательные поправки будут представлены для обсуждения в межведомственной рабочей группе с участием правоохранительных и заинтересованных органов", - говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео нападения на водителя скорой помощи в Щучинске. Позже в облздраве рассказали подробности.

Отметим, что это не первый подобный случай. В конце января в Караганде также напали на водителя скорой помощи. Сообщалось, что инцидент произошел из-за того, что горожанину не понравилось, как припарковали автомобиль.

Тогда у водителя диагностировали сотрясение мозга, перелом спинки носа, закрытый перелом ребер и гематому глаза. Задержать подозреваемого удалось лишь в начале февраля. Против него возбуждено уголовное дело.

В сентябре прошлого года резонансный случай произошел в Талгаре - родные умершего пациента ворвались в отделение реанимации, где избили анастезиолога-реаниматолога и медбрата. Затем похитили тело покойного и вывезли его на медицинской каталке с территории медучреждения. По этому делу задержали двух подозреваемых.

Осенью также сообщалось о нападении на медиков в Шымкенте. Подозреваемым оказался пациент. Его задержали.

А в октябре в Туркестанской области на врача напали с ножом.

В феврале депутат сената Амангельды Толамисов предложил приравнять статус медработников к статусу правоохранителей и принять законодательные нормы о специальном наказании за нападение на медработников при исполнении ими служебных обязанностей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060547-napadeniya-na-medrabotnikov-minzdrav-initsiiruet-popravki-v-ugolovnyy-kodeks/

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