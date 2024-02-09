Село хотят закрыть на карантин из-за неизвестной болезни у лошадей в Карагандинской области

В Карагандинской области несколько лошадей заразились неизвестной болезнью. У животных взяли пробы и отправили их в лабораторию, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказывают жители села Тортколь, болезнь у лошадей протекает тяжело. Сначала у животных появляются язвы на копытах, затем они перестают есть и задыхаются.

В селе Тортколь вирус нашли у двух животных. Фермеры перепробовали все методы, но пока ничего не помогает.

Сами сельчане подозревают, что лошади заболели лимфангитом, это острое поражение лимфатических сосудов.

Жители уверены, вирус пришел из соседнего аула Умиткер, где в прошлом году выявили это заболевание и объявили карантин. Тогда заболело и пало сразу 185 голов. Поставить точный диагноз помогут лабораторные исследования.

"При постановке диагноза «эпизоотического лимфангита» в селе Тортколь будет введен режим карантина. В рамках установленного карантинного режима будут изъяты и уничтожены больные или падшие животные. Будет предусмотрена компенсация в размере рыночной стоимости", - заявил руководитель управления ветеринарии Карагандинской области Кайрбек Турсынбеков.

Источник: КТК