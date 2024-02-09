Авария на подстанциях из-за метели: часть Шахтинска осталась без света
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Около 3,5 тысяч абонентов в Шахтинске с ночи остаются без света. Из-за метели на подстанциях произошла авария, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Как сообщает городской акимат, сегодня ночью в результате погодных условий на двух подстанциях отключилось 5 фидеров.
"Работы по восстановлению 4 фидеров закончены в 7 утра. На данный момент проводится работа по восстановлению 1 фидера, включающего в себя около 3 тысяч абонентов. Работы будут завершены до обеда.
Касательно прилегающих поселков: в поселке Шахан и Долинка частичное отключение более 500 абонентов. Электроснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении горакимата в Facebook.
Ранее сообщалось о том, что в Алмалинском районе Алматы произошло аварийное отключение электроэнергии. На месте работает бригада. Ожидается, что электричество жителям дадут в течение двух часов.
Напомним, в начале года из-за шквального ветра и метели в Темиртау произошли обрывы нескольких участков высоковольтных линий электропередачи. Массовые отключения электроэнергии происходили тогда и в Караганде.
В начале года без света остались и жители Павлодарской области. Из-за штормового ветра были отключены от электроэнергии 117 сельских населенных пунктов.
Что делать при сильном ветре
Находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.
Если сильный ветер застал вас на улице:
- немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
- держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;
- не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;
- не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.
Спасатели также рекомендуют воздержаться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице. В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий необходимо звонить на номера телефонов 101, 112.
Как вести себя в метель
Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице. Особую опасность зимой представляют бураны и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:
- если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;
- нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;
- автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;
- периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода.
- если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060125-avariya-na-podstantsiyah-iz-za-meteli-chast-shahtinska-ostalas-bez-sveta/