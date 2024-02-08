Мужчины с алкогольной зависимостью работали в школах в Кокшетау

В Кокшетау в ходе проверки выяснилось, что охранники, имеющие алкогольную зависимость, осуществляли трудовую деятельность в школах, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

Как сообщает официальный сайт надзорного органа, в целях обеспечения безопасности детей особое внимание уделяется соблюдению законности частными организациями, предоставляющими свои услуги школам.

Так, прокуратурой Кокшетау совместно с Департаментом полиции Акмолинской области проводилась проверка в деятельности охранных организаций.

"В ходе проверки установлены охранники, состоящие на наркологическом диспансерном учете с диагнозом "Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя, синдром зависимости", - отметили в прокуратуре.

Выявлены и другие нарушения в части несоответствия охранников квалификационным требованиям, предъявляемым к ним, а также неоднократные факты привлечения их к административной ответственности по статьям, запрещающим им осуществлять трудовую деятельность в качестве охранника.

По результатам проверки прокуратурой Кокшетау в адрес уполномоченного органа внесено представление об устранении нарушений законности, для привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности и отстранения работников от осуществления охраны школ.

Вчера стало известно, что в столовых нескольких школ Кызылординской области прокуроры выявили нарушения. В одном из образовательных учреждений детям выдавали просроченные продукты. Также некоторые повара работали в школах без сертификатов. Не оказалось нужных документов и у медсестер пяти школ областного центра.

Ранее сообщалось, что работникам школы в Астане не выплачивали зарплату в течение двух месяцев. Факт нарушения трудовых прав этих граждан установила районная прокуратура. Должностные лица были привлечены к административной ответственности. По результатам сотрудникам школы выплатили заработную плату в размере свыше 41 млн тенге.

В прошлом году в Антикоре заявили, что в школах до сих пор продолжается сбор денег с родителей. Сообщается, что в связи с этим ответственность за данные нарушения будут нести руководители учебных заведений.