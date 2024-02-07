Водителей с самодельными ксенон- и LED-лампами наказали в Павлодарской области

В Павлодарской области провели рейд для выявления водителей, установивших на свое авто ксеноновые и LED-лампы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" стражи порядка останавливали автомашины, водители которых установили ксеноновые и LED-лампы.

"В Павлодаре на пересечении улиц Толстого и Абая полицией остановлена автомашина "ВАЗ-21102", где были установлены LED-лампочки на противотуманных фарах, а на световых приборах отсутствовали рассеиватели. За нарушение правил эксплуатации транспортных средств водитель наказан, наложен штраф в размере 15 МРП", - сообщил командир батальона патрульной полиции города Айдар Сламбеков.

Полицейский отметил, что установка более мощных ламп, чем предусмотрено производителем, является незаконной. Это влияет на безопасность дорожного движения.

"За замену лампочек фар на LED-лампы, а также светодиодные или ксеноновые лампы предусмотрена ответственность с наложением штрафа в размере 15 МРП, а за повторное нарушение 20 МРП", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о проблеме, что все чаще на дорогах Казахстана встречаются яркие, ослепляющие фары с ксенон- и LED-лампами, которые мешают едущим на встречной полосе. Водители отмечают, что сейчас многие современные автомобили выпускаются с LED-лампами. Но они не доставляют дискомфорта другим участникам движения, в отличие от самодельно установленных ламп.

В МВД соглашаются с тем, что установка светодиодных фар, которые не предусмотрены конструкцией транспортного средства и не соответствуют заводской комплектации, может привести к ослеплению водителей транспортных средств. Подобная замена считается переоборудованием авто.

В соответствии с ч.7 ст.590 КоАП РК управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения, влечет штраф в размере 15 МРП (55 380 тенге). Согласно ч.10 ст.590 КоАП РК это же действие, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге).