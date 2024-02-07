Женщина родила в поезде по дороге из Алматы в Усть-Каменогорск

У пассажирки поезда, направлявшегося из Алматы в Усть-Каменогорск, внезапно начались схватки. Женщина родила в поезде – роды приняли работники поездной бригады, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.

Как рассказали в пресс-службе КТЖ, молодая мама, будучи на последнем месяце беременности, ехала в поезде из Алматы в Усть-Каменогорск. После отправления поезда между станциями Екаша – Айыртау у женщины начались схватки.

"Проводница вагона Багдагул Абдакулова и другие работники поездной бригады оказали необходимую помощь и благополучно приняли роды", – говорится в сообщении.

Девочка родилась 7 февраля в 13:30.

Отмечается, что поездная бригада действовала по инструкции и на ближайшую станцию была вызвана скорая помощь. Роженице в вагоне были созданы все необходимые условия. На станции Усть-Каменогорск новорожденную девочку вместе с мамой приняли уже работники скорой помощи.

Проводница Багдагул Абдакулова работает на железной дороге уже более 23 лет, однако данный случай в ее практике впервые. По словам проводницы поезда, все получилось спонтанно.

В КТЖ напомнили, что работники поездных бригад на постоянной основе проходят обучение по оказанию первой медицинской помощи по действиям в нестандартных ситуациях.

Недавно такой же случай произошел с пассажиркой поезда, ехавшего из Алматы в Актобе.

А минувшим летом другая казахстанка родила мальчика в вагоне ехавшего из южной столицы в Атырау поезда – работники поездной бригады экстренно приняли роды. На свет появился мальчик.

В мае 2023 года женщина, которая ехала на поезде из Атырау в Шымкент, родила девочку.

В начале 2021 года такой же случай произошел в поезде сообщением Сарыагаш – Астана. 14 февраля на свет появилась девочка. Роды принимали сотрудники железной дороги.