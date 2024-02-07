Пьяный астанчанин попал в ДТП, убегая от полиции (видео)

Полицейским в Астане пришлось устроить погоню за нетрезвым водителем легкового автомобиля. Убегая от страж порядка, мужчина допустил опрокидывание в кювет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Примерно в 03:00 патрульные полицейские по улице Керей- Жанибек хандар в Астане пытались остановить автомобиль Toyota Camry.

"Требование экипажа автопатруля остановиться водитель проигнорировал и, набирая скорость, стал скрываться от полиции. Во время погони нарушитель проехал на запрещающий сигнал светофора на пересечении проспекта Туран и улицы Керей-Жанибек хандар, далее – проехал на запрещающий сигнал светофора на двух перекрестках по проспекту Туран.

Не подчиняясь требованиям полицейских, водитель, двигаясь на высокой скорости, выехал на трассу и на автодороге Астана – Кабанбай батыр – Темиртау, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание в кювет", – говорится в сообщении департамента полиции в Instagram.

Медосвидетельствование показало, что водитель находился в алкогольном опьянении легкой степени тяжести. При этом своими действиями он нарушил сразу 6 норм Административного кодекса.

Мужчину решением суда заключили под стражу на 15 суток и лишили права управления транспортным средством на 7 лет. Автомашина нарушителя водворена на коммунальную стоянку.

Добавим, в мае прошлого года полицейские Алматы устроили погоню за пьяным водителем, который врезался в припаркованную машину и пытался скрыться с места инцидента.

В октябре в Павлодаре произошел другой случай – на видео попала погоня за пьяным полицейским, который сбил мужчину на скутере. Последний в итоге попал в больницу из-за травм, самого стража порядка вскоре после этого уволили.

В январе в области Абай полиции пришлось догонять водителя, который выехал на трассу, несмотря на запрет. Недавно патрульные полицейские погнались за водителем-подростком, который пытался от них скрыться.