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Ребенок провалился под лед в Кокшетау

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Место, где ребенок провалился под лед
Место, где ребенок провалился под лед. Фото: ДЧС Акмолинской области

В Кокшетау ребенок 2017 года рождения провалился под лед. Его вовремя успел спасти прохожий, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

Как сообщает ДЧС региона, происшествие случилось 5 февраля вечером в Кокшетау.

"Едва не произошел трагический случай на реке Кылшакты, где несовершеннолетний 2017 года рождения провалился под лед. Благодаря умелым действиям прохожего 1997 года рождения мальчик был извлечен из воды и доставлен по адресу проживания", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели региона обратились к родителям детей с просьбой провести беседы об опасности нахождения на льду.

По данным ДЧС, в настоящее время лед на реке Кылшакты имеет толщину всего 10 сантиметров и нахождение на нем небезопасно, так как с каждым днем он становится все тоньше.

Ранее в Кызылорде два подростка 15 и 14 лет провалились под лед на реке Сырдарья. Детей заметили и спасли полицейские.

Также в начале года недалеко от центра Атырау под лед на реке провалилась девочка. Несколько полицейских прибыли на помощь, в итоге ее удалось спасти.

Сообщалось также, что на реке Урал в Атырау под лед провалился автомобиль. 31-летний водитель погиб на месте.

Что делать, если вы провалились под лед

Как сообщается на сайте МЧС РК, если вы провалились под лед:

  • громко позовите на помощь, но не паникуйте;
  • не барахтайтесь в проломе;
  • не наваливайтесь на кромку льда - это приведет к расширению места провала;
  • надо выкинуть тело на лед подальше от пролома, опереться локтями о лед, привести тело в горизонтальное положение, чтобы ноги находились у поверхности воды. Далее нужно вынести на лед ногу, ближайшую к кромке льда, затем и другую;
  • оказавшись на прочном льду, нужно отползти от пролома подальше, двигаясь в ту сторону, откуда пришли.

Как спасти человека, который провалился под лед

Если на ваших глазах человек провалился под лед, поспешите крикнуть ему, что идете на помощь.

Приближаться к пострадавшему нужно только ползком, широко раскинув руки. Будет хорошо, если вы подложите под себя лыжи. За 3-4 метра до пролома бросьте пострадавшему веревку или связанные вместе шарф и ремень, подайте доску, шест, все, что будет в данный момент под рукой.

С помощью подручных средств постарайтесь помочь человеку выбраться из воды на более устойчивый участок льда. Далее - аккуратно, по одному, двигайтесь в сторону берега.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059564-rebenok-provalilsya-pod-led-v-kokshetau/

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