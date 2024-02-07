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Конфликт между учителем и учеником в школе Алматинской области попал на видео

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Мужчина и двое детей за партой
Конфликт между учителем и учеником в Алматинской области. Кадр из видео: t.me/egovpress

В Cети появилось видео конфликта учителя и ученика, в ходе которого педагог, вероятно, применяет рукоприкладство. Данный инцидент прокомментировали в полиции Алматинской области, передает NUR.KZ.

В Сети появилось видео, на котором зафиксирован конфликт преподавателя-мужчины и ученика. Словесная перепалка в итоге перерастает в рукоприкладство со стороны педагога по отношению к ученику. Судя по кадрам, мужчина сильно дергает ребенка за руку.

В Департаменте полиции Алматинской области отреагировали на инцидент.

"Сообщаем, что 25 января в полицию Илийского района с заявлением обратился 43-летний житель села Косозен о принятии мер в отношении учителя одной из средних школ, который 25 января 2024 года во время урока оскорбил и ударил несовершеннолетнего сына.

Данный факт зарегистрирован в районной полиции, и в отношении преподавателя был составлен административный протокол", - говорится в сообщении полиции.

Кроме этого, по данным ведомства, назначены экспертные исследования для принятия окончательного процессуального решения.

В Комитете по охране прав детей Минпросвещения корреспонденту NUR.KZ подтвердили, что в отношении учителя составлен административный протокол.

"В настоящее время проводится расследование. Данный вопрос на контроле Комитета по охране прав детей Минпросвещения Казахстана", - добавили в ведомстве.

Ранее в Мангистау в одной из частных школ разгорелся скандал: учительница начальных классов била малышей указкой. Молодой педагог в итоге уволилась.

В сентябре прошлого года мы сообщали о случае, когда преподаватель колледжа отшлепал студента в Павлодаре. Преподаватель монтажного колледжа несколько раз ударил ученика по ягодицам "в воспитательных целях". Его также уволили.

В октябре скандал с участием учительницы произошел в одной из школ Акмолинской области. Там учительница, судя по видео, разлетевшимся в Сети, поднимает школьника из-за парты, отводит к доске и несколько раз ударяет головой об нее. Позже учительница была уволена. А директора учебного заведения привлекли к дисциплинарной ответственности.

В том же месяце аналогичный инцидент произошел в Алматы, где учителя физкультуры обвинили в избиении ребенка. Инцидент комментировали в полиции.

В декабре мы писали о том, что в Алматинской области учительницу младших классов обвинили в жестоком обращении с ребенком. После обнародования видео с камер наблюдения на нее было заведено уголовное дело. По словам матери пострадавшего ребенка, сын рассказал ей, что учитель его сильно толкнула, после чего он упал и ударился головой.

Позже данным инцидентом заинтересовались в Министерстве просвещения. После публикации скандального видео в соцсетях педагога уволили. Завуч тоже сменила место работы, а мать перевела ребенка в другую школу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059543-konflikt-mezhdu-uchitelem-i-uchenikom-v-shkole-almatinskoy-oblasti-popal-na-video/

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