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Массовое отравление школьников и учителей в Туркестанской области: стали известны подробности

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Школьники и учитель
Школа. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В начале недели в Сарыагашском районе Туркестанской области 10 учителей и 29 учеников попали в больницу с отравлением. Директора школы отстранили от работы, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, все случилось в сельской школе. Как только начались уроки у первой смены, дети стали жаловаться на плохое самочувствие. В итоге помощь медиков понадобилась и учителям, и ученикам. Некоторых из них увезли на скорой.

Собравшиеся у школы родители предполагали, что их дети отравились несвежими продуктами в столовой. Но оказалось, во всем виноваты свежевыкрашенные парты и полы.

Выяснилось, что в школе в выходные решили освежить ремонт, но краска не успела высохнуть. Теперь, пока все не выветрится, школьники будут учиться дистанционно и без директора. Ее отстранили от работы, а по факту завели уголовное дело.

"По факту отравления учащихся и учителей школы начато досудебное расследование по части 1 статьи 304 УК РК, то есть несоблюдение гигиенических санитарных правил, повлекшее массовое отравление.

По результатам расследования будет дана соответствующая правовая оценка ситуации и виновным лицам", - сообщил прокурор Сарыагашского района Жаннур Ахметбек.

Источник: КТК

Ранее сообщалось, что в Сарыагашском районе Туркестанской области произошло массовое отравление. Распространялась информация о том, что 29 школьников и 10 учителей были госпитализированы, а школу якобы взяли под особый контроль.

Между тем в Министерстве просвещения заявили, что отравления не было, а дети "почувствовали дискомфорт" из-за запаха краски.

"Была вызвана скорая помощь. Дети пробыли в больнице около часа, после чего их отпустили домой", - заявили в ведомстве.

Добавим, что согласно статье 304 УК РК, нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок.

"Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового", - говорится в тексте Уголовного кодекса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059533-massovoe-otravlenie-shkolnikov-i-uchiteley-v-turkestanskoy-oblasti-stali-izvestny-podrobnosti/

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