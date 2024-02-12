800 тыс. тенге за билет в один конец: в полиции рассказали, как выдворяют африканских нелегалов

Для чего жители африканских стран приезжают в Алматы, как становятся нелегалами и кто платит за дорогущие билеты на их родину, полицейские рассказали корреспонденту NUR.KZ.

Здание миграционной службы напоминает терминал аэропорта, шутят сотрудники. Здесь можно встретить граждан большинства стран мира, в том числе и нелегалов.

Нелегалы в миграционной службе. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На днях алматинские полицейские "поймали" граждан Нигерии, которые находились в южной столице незаконно. Большинство приехали в страну по приглашению физического лица или местной компании. Но иностранцы нарушили сроки пребывания.

Нелегалы в миграционной службе. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По решению суда их признали нелегалами, которые должны быть выдворены из страны. А до тех пор они находятся в приемнике-распределителе.

Приемник-распределитель. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы сейчас наблюдается наплыв мигрантов из африканских стран, в особенности из Нигерии. Чаще всего они становятся жертвами мошенников, которые обещают им роскошную жизнь в Алматы.

Геннадий Мен. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Один из их сограждан организовывает приглашение. Якобы, будет здесь работа с баснословной зарплатой. За это берут с них немаленькую сумму денег, которую они чуть ли не всем племенем собирают, чтобы в дальнейшем поддержать бюджет семьи. И данные граждане прибывают сюда по приглашению.

Учитывая, что в нашем законодательстве строго регламентировано привлечение рабочей силы, их вариант не срабатывает. А граждане пропадают из поля зрения полиции и начинают где-то прятаться", - рассказывает заместитель начальника управления миграционной службы ДП города Алматы Геннадий Мен.

Нелегалы в приемнике-распределителе. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Африканцам обещают здесь карьеру тренера футбольной команды с высокими гонорарами. Предлагают также устроить переводчиками в солидные компании либо преподавателями английского языка. При этом мигранты зачастую не имеют ни нужной квалификации, ни даже образования.

Нелегалы в приемнике-распределителе. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"В этих странах социальное положение людей крайне тяжелое. Они готовы работать и соглашаются на работу в другой стране. Но злоумышленники обманывают их. Мы проводили беседы, уточняли. Оказалось, от 1,5 млн тенге, то есть, 3 тысячи долларов и выше, берут злоумышленники, обещая им здесь достойную зарплату и образ жизни", - говорит Геннадий Мен.

Нелегалы в миграционной службе. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

И только приезжая в Алматы они понимают, что здесь их никто не ждет. Зачастую у мигрантов нет денег на обратный билет. Тогда они берутся за любую работу. Раньше часто трудились на стройках. Но сейчас полицейские регулярно проводят там рейды.

Нелегалы из Нигерии стараются работать по одиночке, чтобы не привлекать внимания, говорят полицейские. Устраиваются дворниками, официантами, помогают на СТО. Некоторые даже становятся шоуменами на тоях, не зная при этом ни русского, ни казахского языка. Платят им исключительно за экзотическую внешность.

Паспорт гражданина Нигерии. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В поисках дешевого жилья селятся нелегалы в хостелах, где их чаще всего и находят полицейские. На днях новость о том, что в хостеле поселилось 20 африканцев, по сарафанному радио быстро долетела до сотрудников миграционной службы.

Нелегалы в миграционной службе. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Часто сами алматинцы сообщают о мигрантах, которые вдесятером снимают "однушку". Случай каждого мигранта рассматривают в суде, где и принимают решение о выдворении в случае нарушения миграционного законодательства.

Нелегалы в миграционной службе. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

К слову, билет до Нигерии стоит немалых денег. Цена зависит от сезона. В этот раз, например, билет до дома одного нелегала обошелся в 370 тысяч тенге. А посадили на самолет 10 человек. Они полетят с пересадкой в Дохе (столица Катара). Прямых рейсов до Нигерии нет.

Их билеты оплатили средствами из местного бюджета. Но деньги вернут, говорят в миграционной службе. Сотрудники находят те компании, которые пригласили иностранцев.

Нелегалы в аэропорту. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Часто бывает, что это добропорядочная компания, но по каким-то причинам она не получила возможность дальше продлевать трудовые отношения. Мы их находим, объявляем, что приглашенный ими гражданин находится у нас, но по решению суда он будет выдворен. Компании чаще всего находят средства и покупают билет сами.

Но если компания отказывается или заявляет, что нет денег, то эти суммы мы будем через суд возвращать с принимающей стороны, то есть, с той компании, которая их сюда пригласила. Мы на них будем подавать в суд и будем требовать возмещения", - отмечает Геннадий Мен.

Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Самый дорогой билет стоил 800 тысяч тенге. Его купили для нелегала из африканской страны Сьерра-Леоне. Сейчас идут судебные разбирательства: компания, пригласившая иностранца, должна вернуть сумму билета.

Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Были случаи, когда мигрантам приходилось оставлять в Алматы своих детей. Один из граждан Нигерии несколько лет легально работал в южной столице. У них с девушкой родились дети. Но трудовые отношения прекратились, нигериец стал работать нелегально. По решению суда его отправили на родину.

Всего в 2023 году из Алматы было выдворено 1568 иностранцев. Большинство - граждане Узбекистана, Таджикистана и Нигерии.

Ранее сообщалось, что 28 нелегальных мигрантов из стран Африки задержали в Алматы: многие из них были без документов.

Кроме того, в январе в Алматы 19 граждан стран африканского континента задержаны за нарушение миграционного законодательства Казахстана.

А в декабре прошлого года в МВД сообщали о том, что более 300 нелегальных мигрантов, среди которых были граждане Турции и Нигерии, были выявлены в Алматы только за неделю. Часть из них выдворили из Казахстана сразу.