Дети и учителя массово отравились в школе в Туркестанской области

В Сарыагашском районе Туркестанской области произошло массовое отравление - 29 школьников и 10 учителей госпитализированы, передает Otyrar.kz.

По данным телеканала, дети и взрослые были доставлены в больницу машинами скорой помощи.

После произошедшего учебное заведение посетил глава управления образования области.

"В понедельник ученики и учителя почувствовали недомогание. Школьная медсестра вызвала скорую помощь. По итогу 29 детей и 10 детей увезли в больницу.

После того как состояние 29 учителей и 8 детей стабилизировалось, их отправили домой. Сейчас двое учителей находятся под присмотром врачей в больнице. За всеми ведется строгое наблюдение", — сообщил руководитель Управления образования Туркестанской области.

Учеников перевели на дистанционное обучение на 3 дня после инцидента.

Районная прокуратура уже начала проверку. Сообщается, что в отношении директора школы и его заместителей будут приняты соответствующие меры.

При этом, как сообщает издание, ранее в соцсетях распространилось видео, как в этой же школе учащиеся моют окна на втором и третьем этажах, а учителя красят внутреннюю часть школы. Как выяснилось, среди них были и учителя в положении.

Как заявил главный педагог области, школу взяли под особый контроль.