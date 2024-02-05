Метель и нулевая видимость: более полусотни человек спасли на трассе в Актюбинской области

На севере и западе Казахстана бушует непогода. Только за прошедшую ночь спасатели вызволили из снежного плена более 50 человек. Водителей призвали не выезжать на трассы, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, на дорогах Актюбинской области наблюдается нулевая видимость, а метель продолжается без перерыва целые сутки.

Заложниками снега стали десятки машин – только за ночь спасатели помогли выбраться с трассы более 50-ти человек. Сотни машин попали в заторы из-за закрытых автотрасс.

Отмечается, что полицейские организуют сопровождение колонн по заснеженным дорогам.

При этом на севере метель тоже массово отрезает от цивилизации населенные пункты. Движение закрыто даже на республиканских автотрассах. Ситуацию усложняет ураганный ветер.

Однако как сообщают корреспонденты, в ближайшее время ситуация только ухудшится. Синоптики обещают резкое потепление до +3 градусов, ветер с порывами до 30 метров в секунду и гололед.

"Убедительно просим не выезжать за пределы населенных пунктов без острой необходимости, следить за SMS-оповещением, также неукоснительно соблюдать правила дорожного движения", – замкомандира батальона патрульной полиции ДП СКО Руслан Кучумов.

Источник: КТК

Напомним, на завтра в 13-ти регионах Казахстан объявили штормовое предупреждение.

Что делать, если вы оказались вдалеке от населенных пунктов во время метели?

Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания, сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС.

Так, чтобы избежать неприятных ситуаций или трагических инцидентов, важно помнить о следующих пунктах: