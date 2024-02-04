Гибель лебедей в Мангистау: Rixos демонтировал трубу, которая вела в озеро Караколь (видео)

В отеле Rixos заявили, что демонтировали трубу, которая вела в озеро Караколь, где погибло больше тысячи лебедей. В качестве доказательства компания представила видеозапись, передает Lada.kz.

Как сообщили изданию в отеле, сейчас гостиничный комплекс полностью подключен к городской центральной канализации.

В Rixos заверили, что со стороны отеля отсутствует какое-либо антропогенное воздействие на окружающую среду. Дополнительно уполномоченный орган выписал предписание на корректировки недочетов в области экологического контроля, что отелем было выполнено досрочно.

"Сливная труба в озеро Караколь демонтирована. Осуществлены платежи в государственный бюджет", - цитирует издание сообщении компании.

Напомним, ранее стало известно, что в отношении отеля Rixos начали два административных дела - в департаменте экологии Мангистау заявили, что со стороны Aktau Tourism Ltd не соблюдены требования экологического законодательства.

Кроме того, было внесено предписание об устранении нарушений о необходимости приостановки сброса сточных вод в озеро Караколь.

Гибель лебедей в Мангистауской области

В конце декабря сообщалось, что в районе озера Караколь были найдены туши 30 лебедей. Обнаружили их инспекторы Каракия-Каракольского природного заказника.

Чуть позже стали известны результаты экспертизы по факту гибели лебедей. Тогда сообщалось, что пернатые умерли от птичьего гриппа.

Также сообщалось, что причиной гибели птиц могла стать нехватка пищи. Специалисты объясняли, что птицам не хватает еды, из-за истощения их иммунитет падает, они заражаются птичьим гриппом и умирают. Тогда же предлагалось организовать кормление оставшихся на озере лебедей.

Однако позже специалисты призвали не подкармливать лебедей. Отмечалось, что подкормка может представлять крайнюю опасность для всей экосистемы.

Кроме того, стало известно, что экологи проверили причастность отеля Rixos к гибели лебедей на Караколе.

"5-6 января дополнительно провели мониторинг по факту утечки неизвестной жидкости из трубопровода, расположенного в районе гостиницы Rixos Water World. Были выявлены превышения загрязняющих веществ по водам, сбрасываемых в Караколь", – сообщал и. о. руководителя Департамента экологии Мангистауской области Магжан Галымов.

В середине января стало известно, что число погибших лебедей в Мангистау почти достигло тысячи и их стали находить даже на берегу Каспия. А вчера жителей региона призвали соблюдать меры предосторожности для минимизации риска заражения птичьим гриппом.

Также жителей Мангистауской области просят не приходить к озеру Караколь, поскольку тот является очагом распространения птичьего гриппа.