Блогер устроил съемки в ванне на дороге в центре Талгара (видео)

В соцсетях появилось видео с блогером, который принимает ванну на пешеходном переходе в Талгаре. Инцидент прокомментировал начальник ДП Алматинской области, передает NUR.KZ.

Видео опубликовал Instagram-паблик Surovyi_talgar. На кадрах – несколько человек устанавливают ванну на пешеходном переходе в центре Талгара, затем мужчина в костюме выходит из авто и садится в ванну с пеной и бутылкой в руках.

В описании к ролику говорится, что это было сделано блогером для участия в розыгрыше.

Инцидент прокомментировал начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов в своем официальном Instagram-аккаунте. Он сообщил, что 2 февраля в 23:00 полицией Талгара был задержан 24-летний местный житель, который, находясь на пешеходном переходе на центральной улице, создал препятствие для других участников дорожного движения.

Кроме того, стражи порядка установили и задержали других участников видеосъемки.

"Данный факт зарегистрирован в районной полиции за создание препятствия движению, несоблюдение правил парковки и остановки транспортного средства, а также за нарушение общественного порядка, в отношении правонарушителей составлены ряд административных протоколов.

Постановлением суда 24-летний гражданин А. признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут взысканию в виде административного ареста на 15 суток за нарушение общественного порядка", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сноубордистов, катающихся прямо по улицам Житикары, привлекли к ответственности. Наказан и водитель автомобиля, за кем ехали на веревке экстремалы.

Также мы писали о случае в Шымкенте, когда мужчина на скорости проехался на заднем колесе скутера и в итоге был оштрафован.