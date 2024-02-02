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Маму третьеклассника оштрафовали за прогулы сына в Атырау

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Учитель что-то пишет в блокноте
Учитель. Иллюстративное фото: Godong / Getty Images

Жительницу Атырау привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетних, передает "Мой город".

По данным издания, сын женщины – ученик третьего класса – в течение 20 дней без уважительных причин не посещал школу. За это сама горожанка предстала перед административным судом.

На судебном заседании женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Постановлением суда мать несовершеннолетнего признана виновной. Суд с учетом ее личности, семейного и материального положения, характера правонарушения, оштрафовал ее на 24 150 тенге, говорится в материале.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058744-mamu-treteklassnika-oshtrafovali-za-proguly-syna-v-atyrau/

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