Маму третьеклассника оштрафовали за прогулы сына в Атырау

Жительницу Атырау привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетних, передает "Мой город".

По данным издания, сын женщины – ученик третьего класса – в течение 20 дней без уважительных причин не посещал школу. За это сама горожанка предстала перед административным судом.

На судебном заседании женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Постановлением суда мать несовершеннолетнего признана виновной. Суд с учетом ее личности, семейного и материального положения, характера правонарушения, оштрафовал ее на 24 150 тенге, говорится в материале.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.