Маму третьеклассника оштрафовали за прогулы сына в Атырау
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Жительницу Атырау привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетних, передает "Мой город".
По данным издания, сын женщины – ученик третьего класса – в течение 20 дней без уважительных причин не посещал школу. За это сама горожанка предстала перед административным судом.
На судебном заседании женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном.
Постановлением суда мать несовершеннолетнего признана виновной. Суд с учетом ее личности, семейного и материального положения, характера правонарушения, оштрафовал ее на 24 150 тенге, говорится в материале.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058744-mamu-treteklassnika-oshtrafovali-za-proguly-syna-v-atyrau/