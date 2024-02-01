Семейного дебошира наказали в ЗКО

В ЗКО оштрафовали семейного дебошира. По словам потерпевшей, ее супруг злоупотребляет алкоголем и систематически устраивает скандалы, передает портал "Мой город".

По информации портала, суд района Бәйтерек рассмотрел дело в отношении сельчанина по части 2 статьи 73 КоАП "Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений".

Обвиняемый вину признал. Потерпевшая, супруга мужчины, сообщила, что он злоупотребляет спиртными напитками и систематически устраивает скандалы.

Суд, приняв во внимание возраст правонарушителя старше 63 лет, назначил ему наказание в виде штрафа в 5 МРП (18 460 тенге).

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, в ноябре полицейские Акмолинской области задержали мужчину, устроившего скандал дома в состоянии алкогольного опьянения. Его арестовали на 10 суток.

Между тем в МВД ранее перечислили качества, присущие в большинстве случаев семейному дебоширу.

"Говоря о портрете правонарушителя, нужно отметить, что в большинстве случаев это мужчина (80%) в возрасте от 30 до 50 лет (52%), который не имеет постоянного места работы (74%), профессионального и высшего образования (90%)", – рассказали в ведомстве.

Также в начале года стало известно, что особое подразделение по борьбе с бытовым насилием создадут в МВД Казахстана.

А на прошлой неделе президент РК Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания коллегии МВД РК заявил, что в борьбе с бытовым насилием важно вводить превентивные меры.