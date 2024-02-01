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Отец оказался в суде из-за хлопушки сына в Мангистауской области

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Ребенок радуется конфетти
Мальчик и конфетти. Иллюстративное фото: pinstock / Getty Images

Отец предстал перед судом из-за того, что его ребенок использовал хлопушку. Мужчину признали виновным в незаконном применении сыном пиротехнического изделия, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, отца привлекли к ответственности за поведение ребенка по ч.3 ст.436 КоАП РК в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области.

"Несовершеннолетний сын жителя Бейнеуского района пользовался пиротехническим изделием "хлопушка".

В судебном заседании отец признал вину и подчеркнул, что в дальнейшем сын не будет использовать пиротехнические взрывчатые изделия", - сообщили в суде.

Суд учел признание вины, раскаяние в содеянном как обстоятельство, смягчающее ответственность за административное правонарушение. А обстоятельств, отягчающих административную ответственность и наказание, установлено не было.

Суд признал отца ребенка виновным. Ему наложено наказание в виде предупреждения.

В соответствии с ч.3 ст.436 КоАП РК применение пиротехнических изделий в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах, нарушающее покой физических лиц, установленный порядок и не повлекшее причинение крупного материального ущерба, совершенное несовершеннолетним в возрасте до шестнадцати лет, влечет предупреждение или штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 20 МРП (73 840 тенге) с конфискацией пиротехнических изделий. 

Напомним, в Астане во время празднования Нового года несколько жителей столицы попали под обстрел пиротехникой, которая начала неконтролируемо взрываться. Полиция разыскала того, кто запустил фейерверки.

В конце прошлого года 15-летний подросток из Актобе пострадал от пиротехники. Он обратился в клинику с ранением глаза. Причиной травмы стали петарды, которые парень взрывал во дворе дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058655-otets-okazalsya-v-sude-iz-za-hlopushki-syna-v-mangistauskoy-oblasti/

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