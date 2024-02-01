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В школах ВКО работали люди с судимостью и состоящие на психучете

Опубликовано:

Класс
Класс. Иллюстративное фото: pixabay.com

В школах Восточно-Казахстанской области работали педагоги с психическими расстройствами, а также с уголовным прошлым, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в районе Самар Восточно-Казахстанской области в организациях образования выявлены факты нарушения Трудового кодекса. Речь идет о работе в местных школах лиц с уголовным прошлым, а также состоящих на учете с психрасстройствами.

"Вопреки требованиям подпункта 3) пункта 2 статьи 26 Трудового кодекса, в районной школе работали учитель и 2 охранника, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за умышленные уголовные преступления.

Также установлено, что одно лицо (вспомогательный персонал), состоящее на "Д" учете в связи с психиатрическим расстройством, осуществляло деятельность с участием детей", - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что с лицами, работа которых в организациях образования не допускается, трудовые договора расторгнуты, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме этого, за допуск к профессиональной деятельности педагога, имеющего ограничения, предусмотренные законодательством, руководитель школы привлечен к административной ответственности.

Согласно подпункту 5 части 7-5 статьи 409 Кодекса РК об административных правонарушениях, допуск к профессиональной деятельности педагога лиц:

  1. лишенных права осуществлять профессиональную деятельность педагога в соответствии со вступившим в законную силу приговором суда;
  2. признанных недееспособными или ограниченно дееспособными в порядке, установленном законами Республики Казахстан;
  3. имеющих медицинские противопоказания, состоящих на психиатрическом и (или) наркологическом учете;
  4. не имеющих документов о техническом и профессиональном, послесреднем, высшем или послевузовском образовании;
  5. имеющих иные ограничения, предусмотренные Трудовым кодексом РК, -

влечет штраф в размере двадцати пяти МРП.

Ранее сообщалось об аналогичном случае в Кызылординской области. Оказалось, что в местных школах работали сотрудники, имевшие судимость, а также трудоустроенные по поддельным дипломам и наблюдающиеся у психиатра.

Также писали, что руководителя Управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Мурата Кинтонова уволили из-за судимости 35-летней давности. Факт всплыл после того, как он подал свою кандидатуру в акимы Федоровского района.

Сам Мурат Кинтонов заявил, что не скрывал свою судимость при поступлении на государственную службу. Свое увольнение он связывает с реформами в области физической культуры и спорта в Костанайской области.

Позже спортивная общественность заступилась за Мурата Кинтонова, которого уволили из-за судимости. Однако это не повлияло на восстановление его в прежней должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058649-v-shkolah-vko-rabotali-lyudi-s-sudimostyu-i-sostoyaschie-na-psihuchete/

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