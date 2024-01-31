"Ни работы, ни денег": алматинцы, заплатившие за трудоустройство в Англии, остались ни с чем

Два десятка жителей Алматы обратились в полицию. Они заявили, что их обманула компания, обещавшая помочь с трудоустройством в Великобритании, передает сайт телеканала КТК.

Алматинцы, которые собирались поработать в Англии на клубничных полях, утверждают, что посредники не выполнили своих обязательств. Как сообщает телеканал, ни с чем остались по меньшей мере 20 клиентов фирмы-посредника.

Вместо заграничных ягодных полей и обещанных миллионов – управление полиции и пустые кошельки. Таковы реалии казахстанцев, которые мечтали о работе в Англии, но остались ни с чем. По их словам, трудоустройство обещала компания-посредник. За эту услугу каждый заплатил достаточно крупную сумму, но мечта так и не исполнилась. При этом внесенные деньги им якобы не вернули.

"Я обратился в компанию в июне 2023-го. Тогда мне сказали, что максимум через месяц я уеду в Англию. 500 тысяч я заплатил сразу. И до сих пор нет ни работы, ни денег. А обещали ежемесячную зарплату 2 миллиона тенге. Я планировал поработать год, ради этого уволился со своей работы здесь. Расследование дела не двигается", - рассказал один из потерпевших.

Компанию-посредника заподозрили в обмане еще осенью. Но тогда там утверждали, что проблемы возникают из-за сложностей в оформлении визы. Люди в такую версию не верят. Юрист, который защищает права клиентов, просит ускорить ход следствия и наказать виновных.

"Я сказал начальнику следствия: «Почему вы привозите руководителя компании-посредника после трех месяцев поступления жалобы? Почему вы не привезли его в день поступления жалобы?» Выяснилось, что между местной компанией и зарубежной принимающей стороной нет соглашения. Нет никаких возможностей для трудоустройства", - отметил юрист Тлеужан Кишкенебаев.

В полиции заявили, что заявление по этому делу поступило только в начале прошлой недели. Расследование идет по статье "Мошенничество".

"Заявление по данному факту поступило в управление полиции Алмалинского района 22 января текущего года. Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 190, часть 3 Уголовного кодекса РК. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий", - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

К алматинским полицейским по этому делу пока обратились 20 человек. И это число еще может возрасти. Если вину руководителей компании-посредника докажут, им может грозить до семи лет тюрьмы. Люди утверждают: фирма переехала в новый офис и продолжает работать. Но нового адреса они не знают.

Источник: КТК