"Моим заместителем никогда не был": глава ДП ВКО прокомментировал скандальное видео с кражей коврика

Начальник ДП ВКО Ерлан Омарбеков на своей странице в Facebook прокомментировал информацию о том, что якобы высокопоставленный сотрудник полиции похитил коврик в одном из домов, передает NUR.KZ.

Кадры с кражей коврика из подъезда ранее появились в Сети. Автор указал, что мужчина на видео, который скрутил коврик и положил его в сумку, является высокопоставленным сотрудником ДП ВКО - заместителем начальника департамента.

"Указанная в публикации информация не соответствует действительности. Изображенный на видео мужчина не имеет отношения к департаменту полиции Восточно-Казахстанской области, и моим заместителем никогда не был и не является", - написал Омарбеков.

Он также напомнил пользователям Сети, что за распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или информационно-коммуникационных сетей предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, что ранее информацию о том, что мужчина, которого сняла камера наблюдения во время кражи коврика, является сотрудником ДП ВКО, опровергли в пресс-службе областного департамента.