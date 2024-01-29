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Житель Шымкента на скорости проехался на заднем колесе скутера: полиция не оценила его старания

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Нарушитель в Шымкенте
Нарушитель в Шымкенте. Фото: instagram.com/police_shymkent

Жителя Шымкента наказали за опасные трюки на скутере, которые он заснял на видео и выложил в социальных сетях, передает NUR.KZ со ссылкой на городской департамент полиции.

Грубое нарушение, совершенное жителем Шымкента на дороге перед ТРЦ, выявили полицейские в ходе мониторинга соцсетей.

"Показательное выступление" на автодороге перед крупным ТРЦ устроил молодой водитель скутера. Видео с опасной ездой на заднем колесе транспорта и скоростными разворотами он опубликовал на своей странице. Однако "выкрутасы" привели лишь к административному взысканию", – говорится в сообщении городского ДП в Instagram.

Личность нарушителя установили, оказалось, что он и ранее привлекался к ответственности за аналогичное нарушение менее года назад. Так, в отношении жителя мегаполиса составили протокол по части 3 статьи 615 КоАП.

Согласно части 3 статьи 615 КоАП, невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований ПДД, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф 10 МРП (36,9 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058050-zhitel-shymkenta-na-skorosti-proehalsya-na-zadnem-kolese-skutera-politsiya-ne-otsenila-ego-staraniya/

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