Листовки с призывом к теракту: школьник из Астаны попал под уголовную статью

Девятиклассник в Астане подозревается в распространении ложного сообщение об акте терроризма. По данному факту начато досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, бдительный педагог одной из столичных школ обратилась в полицию.

"Она заметила, как учащийся 9-го класса на перемене раздает листовки другим ученикам о проведении мероприятий с призывом совершения противоправных действий в стенах школы.

На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Подросток признался, что ради шутки на компьютере написал текст и распечатал листовки", - говорится в сообщении МВД.

По данному инциденту полицией было начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", назначены соответствующие экспертизы.

Кроме этого, в отношении законных представителей школьника возбуждено административное производство по ст. 127 КоАП РК "Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего".

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Ранее мы писали о том, что 16-летнего жителя Петропавловска осудили за ложное сообщение о бомбе в одном из ТРЦ: парня приговорили к ограничению свободы.

Согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

А в соответствии со статьей 127 КоАП РК, неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге).