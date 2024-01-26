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Пропавшего мужчину нашли мертвым возле кладбища в Атырауской области

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В Жылыойском районе найдено тело пропавшего
Работа полиции. Фото: azh.kz

Поиски пропавшего жителя Атырауской области длились более двух недель. Перед исчезновением он позвонил матери и сообщил, что заблудился около кладбища. На этой территории его тело и нашли полицейские, передает "Ак Жайык".

Как сообщили в областном департаменте полиции, 24 января около села Аккиизтогай было найдено тело пропавшего 9 января жителя Жылыойского района.

Его обнаружили участковые инспекторы полиции при проведении оперативно-розыскных работ.

На протяжении 15 дней велись поиски 39-летнего мужчины. По официальным данным, 9 января около 22.30 он вышел из дома в неизвестном направлении и пропал без вести. 

В день исчезновения мужчина позвонил матери по мобильному телефону и сообщил, что заблудился около кладбища. Тело было найдено примерно в том же районе, откуда был произведен последний звонок.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В прошлом году в Жылыойском районе возле кладбища "Адай" примерно в 40 км от города Кульсары был обнаружен мертвым пропавший днем ранее местный житель. Поисками мужчины занимались спасатели, полицейские и родные. Был даже задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас".

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую следует предоставить стражам порядка:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057647-propavshego-muzhchinu-nashli-mertvym-vozle-kladbischa-v-atyrauskoy-oblasti/

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