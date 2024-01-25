Танец полуобнаженной девушки сняли на видео в Шымкенте

Жительница Шымкента привлекла внимание стражей порядка своим полуобнаженным танцем под мигалку. Владельца авто наказали за незаконно установленные спецсигналы, передает Otyrar.kz.

На видео полураздетая девушка станцевала перед автомобилем, на котором установлены специальные светозвуковые сигналы.

Согласно законодательству Казахстана, они предназначены исключительно для машин скорой помощи, патрульных и пожарных автомобилей.

Как сообщило издание, нарушителей оштрафовали на 15 МРП.

Отметим, согласно ст.603 КоАП РК установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям допуска транспортных средств к эксплуатации, влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (55 380 тенге) с конфискацией указанных приборов и приспособлений.

Ранее в социальных сетях появилось видео, как в Актобе молодой человек высовывается из окна автомобиля во время его движения и танцует. Стражи порядка нашли юношу и составили на него административный протокол.