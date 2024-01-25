Антирекорд установили водители автобусов в Шымкенте (видео)

Водители автобусов в Шымкенте установили новый антирекорд по нарушениям ПДД. По данным полиции, за 2 дня они совершили 268 нарушений. В городе проходит ОПМ "Автобус", передает 24.kz.

Как рассказали в полиции, основные нарушения правил дорожного движения - это разговоры по телефону за рулем, непристегнутый ремень безопасности, а также нарушения правил перевозки и маневрирования.

Стражи порядка отправили на штрафстоянку автобусы, которые выехали без прохождения техосмотра. Ответственные за это специалисты автопарка будут наказаны.

Чтобы улучшить безопасность на дорогах, сейчас в Шымкенте проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Автобус". Водителей просят быть осторожнее и не пренебрегать правилами дорожного движения.

"Были составлены административные протоколы и наложены штрафы. Эти нарушения часто повторяются среди водителей общественного транспорта. Сейчас видеонаблюдение повсюду в городе, все видно", - рассказал заместитель командира полка патрульной полиции Талгат Данебеков.

Напомним, 22 декабря в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу людей, стоящих на остановке. Позже в полиции сообщили, что пассажир ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом.

В результате ДТП погибли три человека, четверо были госпитализированы. Против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела. Он был арестован.

В Шымкенте 8 апреля прошлого года автобус без водителя выехал на тротуар и сбил шестерых человек. Три человека погибли на месте, двое позже скончались в больнице. В октябре суд вынес приговор водителю автобуса. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы.