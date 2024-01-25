Водопровод лопнул в Уральске: улицы города залило водой (видео)
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В Уральске вчера, 24 января, случилась крупная коммунальная авария - из-за лопнувшего водопровода две улицы залило водой, передает сайт телеканала КТК.
Горожане признаются, что это первая столь крупная авария на их памяти.
"Дом сдан был в 75-м году, вселились мы в него в 75-м году. Впервые за это время вот такая авария серьезная. Ну, с теплотрассами было, но послабее те аварии были, и тоже все зимой обычно случается", - рассказал местный житель Павел Корольков.
Проезжую часть начало заливать еще утром. Мгновенно затопило окрестности, а также оживленный перекресток поблизости.
По предварительным данным, лопнула труба диаметром 400 миллиметров. Рабочим еще только предстоит до нее добраться. От водоснабжения отключили 15 многоэтажек. Воду им пока будут возить в цистернах.
В городском водоканале сообщили, сети в Уральске изношены на 60%. Устранить порыв пообещали до конца дня.
"Скорее всего, там чугунная труба, сейчас подняли схемы, чугунная труба, 70-80-е годы прокладки. Плюс материал чугун, скорее всего, лопнула труба. Поэтому сейчас будем смотреть. После того как раскопаем, вскроем, после этого будут ясны причина и характер повреждения", - рассказал генеральный директор ТОО "Батыс су арнасы" Ануар Аркенов.
Источник: КТК
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057382-vodoprovod-lopnul-v-uralske-ulitsy-goroda-zalilo-vodoy-video/