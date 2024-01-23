Астанчанка родила тройню после двойни

Жительница Астаны стала многодетной мамой. До рождения тройни женщина уже воспитывала дочь и двойню, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Как сообщает пресс-служба акимата Астаны в Telegram-канале, 18 января первая в этом году тройня родилась в Астане.

"Счастливая мама малышей Ажар Кабитова вместе с мужем уже воспитывают дочь 2020 года рождения и двойню 2022 года рождения.

Девушка родила на 34 неделе беременности, все малыши - мальчики. Дети родились с весом 3 000 грамм, 2 300 грамм и 2 500 грамм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новорожденные уже около недели находятся в городской многопрофильной больнице №2. По словам врачей, с детьми все в порядке, они находятся под постоянным присмотром.

Уже завтра, 24 января, малышей вместе с мамой выписывают.

Напомним, в августе прошлого года мы писали о том, что в Алматы 51-летняя женщина родила двойню. Счастливое событие произошло в городском перинатальном центре №2. Как рассказала тогда заместитель директора Центра Кымбат Абдраимова, осуществить позднюю и очень желанную беременность женщине помогло искусственное оплодотворение - ЭКО.