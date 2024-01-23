Ночью в пункты приема населения в Алматы пришли более 11 тысяч человек

Начальник Управления гражданской обороны ДЧС Ануар Юсупов рассказал о пунктах сбора населения в Алматы при землетрясениях, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам спикера, в городе работают 384 пункта приема населения для оставшихся без крова.

"Пункты были развернуты в течение 30-40 минут. В СМИ была информация, что они были закрыты: мы проверяли - они все были открыты. По информации, 11 600 граждан были в пунктах по городу", - сообщил Юсупов на брифинге ДЧС.

Также сообщалось, что на данный момент около 1000 человек находятся в пунктах сбора, но они уже расходятся домой.

Напомним, ранее мы рассказывали, что алматинцы пришли в пункты сбора ночью.