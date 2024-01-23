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"Вышку" эвакуировали": что происходило в момент землетрясения в аэропорту Алматы

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Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Архивное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В КГА рассказали, что происходило в момент землетрясения в аэропорту Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу комитета. Сейчас аэропорт функционирует в штатном режиме.

"23 января 2024 года в 00.10 местного времени в гАлматы произошло землетрясение, ощущавшееся как значительное на «Вышке» автоматизированной системы управления воздушным движением.

В районе аэродрома на заходе на посадку находилось 5 воздушных судов, из которых 1 воздушное судно произвело посадку, 4 воздушных судна проинформированы о землетрясении и организовано ожидание в районе аэродрома с передачей организации воздушного движения сектору районного диспетчерского центра. После чего руководитель полетов аэродромного диспетчерского центра принял решение об эвакуации с «Вышки».

Организация воздушным движением на аэродромном диспетчерском центре не осуществлялось в течении 20 минут. Далее, так как подземные толчки прекратились, аэродромный диспетчерский центр со сменой диспетчеров вновь приступил к обслуживанию.

Получены доклады о работоспособности радиотехнического оборудования, метеооборудования и состоянии поверхностей летного поля. Из 4 воздушных судов, ожидавших посадки рейс авиакомпании Эйр Астана КС-856 по направлению Астана - Алматы ушел на запасной аэродром Туркестан, 3 выполнили посадку без замечаний. Смена районного диспетчерского центра продолжала работу без прерывания организации воздушного движения, в момент события на связи на всех секторах было 5 транзитных воздушных судов, 1 с аэродромом назначения Алматы и 4 воздушных судна, переданные с района аэродрома.

С 00ч 39 мин аэропорт работает в штатном режиме. Рейс КС-856,

уходивший на запасной аэродром, вылетел с Туркестана в 02ч 32 мин с

расчетным прибытием в Алматы в 03час 34 мин.

В сложившейся ситуации дежурная смена действовала согласно плану по непредвиденным ситуациям", - сообщили в КГА.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056908-vyshku-evakuirovali-chto-proishodilo-v-moment-zemletryaseniya-v-aeroportu-almaty/

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