Как алматинцам найти ближайшие пункты сбора, показали в ДЧС (видео)

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям показали, как алматинцам найти ближайшие пункты сбора при ЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ДЧС Алматы опубликовал подробную инструкцию о том, как алматинцам найти ближайшие пункты сбора после землетрясения.

Напомним, сегодня ночью жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Жители некоторых районов сообщили, что землетрясение было продолжительное, и длилось как минимум 5 минут.

Между тем, как сообщили в акимате, все точки сбора в Алматы открыты и работают.

Корреспондент NUR.KZ прошел по нескольким пунктам сбора. Один из них оказался закрыт. В других принимают алматинцев, их расположили в кабинетах и спортзалах школ.