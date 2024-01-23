"Не сейте панику и страх": полиция обратилась к алматинцам

Полиция призвала казахстанцев к информационной культуре и порекомендовала доверять сведениям из официальных источников. Алматинцев попросили не сеять панику, передает NUR.KZ.

"Полиция призывает граждан к информационной культуре и рекомендует доверять сведениям из официальных источников.

Не распространяйте фейковые сведения, не способствуйте тиражированию недостоверных данных, не сейте панику и страх",- призвали в МВД.

Напомним, ранее акимат Алматы ответил на слухи о разрушениях в городе после случившегося землетрясения.

Сильное землетрясение произошло в Алматы после полуночи. Сообщалось, что в городе оно ощущалось силой в пять баллов.