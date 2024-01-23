"Медики работают в усиленном режиме": есть ли пострадавшие при землетрясении в Алматы

В управлении общественного здравоохранения Алматы рассказали, есть ли пострадавшие при землетрясении в Алматы, которое произошло сегодня ночью, передает NUR.KZ.

"Управление общественного здравоохранения города Алматы сообщает, что служба скорой медицинской помощи и все многопрофильные стационары, в том числе специализированные стационары, детские стационары, организации родовспоможения города работают в усиленном режиме.

Пострадавших нет, обращений от граждан не поступало", - говорится в сообщении УОЗ.

Между тем, как стало известно, Досаев собрал экстренное совещание оперштаба после землетрясения в Алматы.

Напомним, сегодня ночью жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Жители некоторых районов сообщили, что землетрясение было продолжительное, и длилось как минимум 5 минут.

После землетрясения в Алматы запустили горячую линию по номеру: 8 727 278 20 83 и 8 727 278 20 84, сообщили в ДЧС.