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Огромные пробки на выезде из Алматы сняли после землетрясения (видео)

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Машины на дороге в городе
Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматы образовались необычные для ночного времени дорожные пробки. Два часа назад, напомним, в городе произошло землетрясение с несколькими афтершоками, передает корреспондент NUR.KZ.

Пользователи Казнета делятся видео с гигантскими по масштабам пробками, причем как на выезде из города, так и в центре.

Тем временем в полиции города уверяют, что дорожная ситуация под контролем.

"Скопление транспорта наблюдается у автозаправочных станций. Дорожное движение по направлениям север-юг-восток-запад осуществляется в штатном режиме.

Полиция Алматы призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД", – публикует МВД в своем Telegram-канале сообщение, заявляя, что "заторов в Алматы нет".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056888-ogromnye-probki-obrazovalis-na-vezde-iz-almaty-posle-zemletryaseniya-video/

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