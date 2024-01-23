Огромные пробки на выезде из Алматы сняли после землетрясения (видео)

В Алматы образовались необычные для ночного времени дорожные пробки. Два часа назад, напомним, в городе произошло землетрясение с несколькими афтершоками, передает корреспондент NUR.KZ.

Пользователи Казнета делятся видео с гигантскими по масштабам пробками, причем как на выезде из города, так и в центре.

Тем временем в полиции города уверяют, что дорожная ситуация под контролем.

"Скопление транспорта наблюдается у автозаправочных станций. Дорожное движение по направлениям север-юг-восток-запад осуществляется в штатном режиме.

Полиция Алматы призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД", – публикует МВД в своем Telegram-канале сообщение, заявляя, что "заторов в Алматы нет".