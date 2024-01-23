Горячую линию запустили после землетрясения в Алматы
Опубликовано:
В связи землетрясением города Алматы работает горячая линия, передает NUR.KZ, со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям города.
В связи землетрясением города Алматы работает горячая линия по номеру: 8 727 278 20 83 и 8 727 278 20 84, сообщили в ДЧС.
Напомним, сегодня ночью жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Жители некоторых районов сообщили, что землетрясение было продолжительное, и длилось как минимум 5 минут.
Между тем, как сообщили в акимате, все точки сбора в Алматы открыты и работают.
Акимат Алматы также просит не доверять информации о том, что в городе в результате землетрясения были факты разрушений.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056883-goryachuyu-liniyu-zapustili-posle-zemletryaseniya-v-almaty/