Землетрясение в Алматы: в акимате сделали заявление по точкам сбора

Все точки сбора в Алматы открыты и работают. В настоящее время сотрудники районных акиматов уже находятся в точках сбора, об этом заявили в акимате города, передает NUR.KZ.

"Настоящим информируем, что в каждом районе города работают точки сбора населения при ЧС. Зачастую это организации образования, соответствующие самым строгим строительным нормам и правилам: школы, детсады, колледжи, вузы.

Все данные о пунктах размещены на платформе 2ГИС Алматы. При вводе в поисковике приложения "пункт приема пострадавшего населения", на картах отобразятся все имеющиеся пункты сбора для жителей. Такие данные имеются и на официальных сайтах ДЧС города Алматы и районных акиматов.

В настоящее время сотрудники районных акиматов уже находятся в точках сбора.

Также сообщаем, что все стационары, организации родовспоможения, скорая медицинская помощь работают в штатном режиме.

Просьба не распространять ложную информацию. Все данные будут распространяться только на официальном сайте ДЧС города Алматы", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Жители некоторых районов сообщили, что землетрясение было продолжительное, и длилось как минимум 5 минут.

Также в соцсетях распространяется информация о том, что в пять утра в Алматы ожидаются якобы повторные подземные толчки. Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев опроверг данные слухи.