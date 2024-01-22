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Даже снял обувь: астанчанин провалился в уличный туалет в попытке достать смартфон

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Уличный туалет
Уличный туалет. Иллюстративное фото: jada photo / Getty Images

Астанчанин провалился в уличный туалет, пытаясь достать упавший в дыру смартфон. На место приехали скорая помощь и спасатели, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

На кадрах, опубликованных в kris.p.oral, – мужчина, провалившийся в туалет, установленный на улице рядом с заправкой в Астане. Другой гражданин за кадром говорит, что упавший уронил в дыру с испражнениями смартфон и попытался достать его, даже сняв для этого обувь.

На место, как видно на видео, приехали спасатели и скорая помощь.

Корреспонденту NUR.KZ в столичном ДЧС сообщили, что спасатели выехали на данный вызов 19 января в 18:04. На место приехали 11 человек и 2 единицы техники.

"По прибытии на место вызова установлено, что мужчина упал в уличный туалет", – рассказали в ДЧС Астаны.

Мужчину удалось вытащить.

Добавим, в июле прошлого года в Талгарском районе Алматинской области в яме уличного туалета оказались двое детей. Оказалось, мальчик 2020 года рождения упал в выгребную яму. Чтобы спасти ребенка, отец с помощью веревки спустил туда же дочь 2013 года рождения, но самостоятельно не смог поднять двоих детей. Вытащить несовершеннолетних удалось уже прибывшим спасателям.

В декабре в Туркестанской области 10-летний мальчик спас маленького брата, упавшего в туалетную яму. Его наградили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056698-dazhe-snyal-obuv-astanchanin-provalilsya-v-ulichnyy-tualet-v-popytke-dostat-smartfon/

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