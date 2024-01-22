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Мужчина и подросток ушли искать скот и заблудились в буран в ЗКО

Опубликовано:

Машина полиции в буран на дороге
Буран. Иллюстративное фото: polisia.kz

Мужчина и подросток заблудились в буран в Западно-Казахстанской области - их спас сотрудник полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на новостной Telegram-канал МВД РК.

20 января старший инспектор службы батальона патрульной полиции ДП ЗКО Омар Габбасов сопровождал колонну автомашин, оказавшихся на закрытом участке дороги Уральск - Таскала.

В какой-то момент на закрытой трассе он заметил двух человек - они стояли на обочине дороги и просили о помощи.

Как оказалось, 30-летний мужчина и его брат 15-16 лет вышли в степь искать свой скот и заблудились. Им удалось выйти на трассу, однако из-за того, что движение на этом участке было ограничено из-за непогоды, они долго простояли на обочине.

Потерявшиеся сильно замерзли. Согреться им удалось в патрульной машине.

Полицейский довез спасенных до дома, который находится в поселке Таскала.

На официальном сайте МЧС РК говорится, что при получении штормового предупреждения необходимо соблюдать следующие правила:

  • организуйте свою деятельность так, чтобы больше находиться в помещении;
  • возьмите под особый контроль детей;
  • ограничьте выходы и выезды за пределы населённых пунктов;
  • воздержитесь от дальних поездок на автотранспорте, охоты и рыбалки вдали от населённых пунктов;          
  • сообщите данную информацию соседям, при необходимости окажите помощь больным и престарелым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056650-muzhchina-i-podrostok-ushli-iskat-skot-i-zabludilis-v-buran-v-zko/

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