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УЗИ прямо в коридоре: медики Талгара объяснили видео, озадачившее казахстанцев

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Медики в ЦРБ Талгарского района
Медики в Талгарской больнице. Кадр из видео: t.me/egovpress

В соцсетях появилось видео, снятое в Талгарской больнице. На кадрах группа медиков делала УЗИ одной из пациенток в коридоре. Представители ЦРБ прокомментировали видео, передает NUR.KZ.

Соответствующие кадры опубликовали в Telegram-канале EGOV.PRESS. На кадрах группа медиков делает УЗИ пациентке прямо в коридоре медицинского учреждения.

"В Талгарской больнице Алматинской области даже УЗИ делают в коридоре", – говорится в описании к видео.

В Центральной районной больнице Талгарского района дали объяснение распространяющимся кадрам.

"Приемный покой является местом для экстренной и неотложной помощи, куда чаще всего поступают пациенты при внезапных острых заболеваниях и состояниях, представляющих угрозу жизни, требующих безотлагательного медицинского вмешательства в экстренной и неотложной форме.

В таких ситуациях время идет на минуты. Для предотвращения ухудшения состояния здоровья, связанного с излишним перемещением пациента, помощь оказывается на месте. Для этого приемные отделения оснащены мобильной передвижной медицинской аппаратурой", – говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что в данной ситуации процедура проводилась на месте, учитывая состояние пациента.

"На видео отлично видно, что УЗИ-аппарат мобильный и был для этой цели вывезен из кабинета. Во всех остальных случаях УЗИ-диагностика проводится в отдельно отведенном кабинете", – пояснили в ЦРБ Талгарского района.

Напомним, в сентябре в Талгарской центральной районной больнице в отделении реанимации были избиты врач и медбрат.

У врача-анастезиолога-реаниматолога диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные гематомы, ссадины и глубокое оглушение. У медбрата – закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ушиб мягких тканей височной области слева, закрытый перелом костей носа со смещением отломков.

Сообщалось, что подозреваемыми в нападении были родные скончавшегося мужчины – его тело они вывезли на медицинской каталке с территории ЦРБ. Однако полицейские вернули тело умершего.

Позже подозреваемых в нападении – мужчин 1987 и 1994 годов рождения – задержали.

В больнице рассказали, что конфликт с родными 64-летнего покойного произошел из-за отказа в выдаче им его тела. В ночь на 19 сентября мужчину доставили в медучреждение с сердечным приступом. Под утро он скончался.

Через некоторое время родственники скончавшегося мужчины заявили, что собираются судиться с врачами. По их словам, в смерти родного им человека виноваты врачи. Последние ранее уже говорили, что пациент обратился за медпомощью слишком поздно.

Позже ситуацию прокомментировал экс-глава УОЗ Астаны Даулетхан Есимов. Он пояснил, что родные мужчины хотели забрать его тело без вскрытия, однако этого делать было нельзя: врачи должны были установить точную причину смерти. Вскрытие умершего не проводится лишь в том случае, если он скончался от продолжительной болезни, поскольку в таком случае причина смерти ясна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056560-uzi-pryamo-v-koridore-mediki-talgara-obyasnili-video-vyzvavshee-nedoumenie-v-seti/

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