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Таксист из Семея оказался в полиции за получение двойной оплаты за проезд

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В полиции Семея провели беседу с водителем такси
Водитель такси в отделении полиции. Фото: t.me/dp_abai

В полиции отреагировали на жалобу жительницы Семея на водителя такси, получившего двойную оплату за проезд. С мужчиной провели беседу и выписали ему штраф, передает NUR.KZ со ссылкой ДП области Абай.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена жалоба жительницы Семея, которая рассказала, что водитель такси получил двойную оплату за один проезд.

Полицейские установили 27-летнего водителя Toyota Camry. Он пояснил, что мобильный банк не привязан к его сотовому телефону, в связи с чем он не может видеть поступление денег.

В отношении молодого человека за нарушение пп.2, 214, 340, 341, 343 правил перевозок пассажиров автомобильным транспортом был составлен административный протокол по ч.2 ст.571 КоАП РК. На водителя было наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 5 МРП в сокращенном порядке.

"Вопрос возмещения уплаченных денег будет решаться в гражданском порядке", - отметили в ведомстве.

Первый заместитель начальника УП Семея провел с водителем беседу.

Отметим, что по ч.2 ст.571 КоАП РК нарушение правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге).

Ранее конфликт клиентки и таксиста попал на видео в Караганде. Водитель обратился в полицию в связи с тем, что пассажирка не оплатила проезд. Стражи порядка привлекли женщину к административной ответственности.

А в Алматы таксист обманул туриста из Южной Кореи, запросив у него за поездку 40 тысяч тенге. Его привлекли к ответственности сразу по трем статьям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056482-taksist-iz-semeya-okazalsya-v-politsii-za-poluchenie-dvoynoy-oplaty-za-proezd/

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